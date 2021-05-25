Sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan orta saha oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor.

"Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz."