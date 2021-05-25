Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayserispor'da Gustavo Campanharo koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Hes Kablo Kayserisipor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo ülkesinde koronavirüse yakalandı.
Sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan orta saha oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor.
"Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz."
Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) May 25, 2021
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz. pic.twitter.com/tEUgLWKj2r
Etiketler: Kayserispor Koronavirüs
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