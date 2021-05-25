Filenin Sultanlar, Milletler Ligindeki ilk maçına çıktı. Ay yıldızlılar, son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

İlk seti 25-21 alan millilerimiz, mücadelede öne geçen taraf oldu. İkinci seti 25-18 önde bitiren Sırbistan, setlerde durumu 1-1' e getirdi.

Üçüncü seti 25-23 kazanan A milli kadın voleybol takımımız yeniden öne geçti. Dördüncü set 25-22 Sırbistan üstünlüğü ile sonuçlandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi...

Final setinde de başa baş bir mücadele vardı. Seti 16-14 maçı da 3-2 kazanan filenin sultanları, milletler ligine galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları, turnuvadaki ikinci maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20.00'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

KAZANDIK!



Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Sırbistan’ı 3-2 mağlup etti! pic.twitter.com/079JbtLV0G — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 25, 2021

Lig formatı

Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde 15'er maç oynayacak.

Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük elde etmişti.

Ay-yıldızlılar, ligde Sırbistan'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Tayland ve Rusya ile mücadele edecek.