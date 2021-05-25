Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off finalini oynamaya hak kazanan iki ekibin mücadelesi saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım TFF 1. Lig'e yükselen son ekip olacak.