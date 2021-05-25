Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF 2. Lig play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki Misli.com 2. Lig play-off final maçı 28 Mayıs Cuma günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off finalini oynamaya hak kazanan iki ekibin mücadelesi saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Bu karşılaşmayı kazanan takım TFF 1. Lig'e yükselen son ekip olacak.
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