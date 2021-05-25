Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki Hansi Flick'in Alman Milli Takımı’nın teknik direktörü olacak. Flick 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyi imzaladı.

Sözleşme Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024’ü de kapsayacak.

Flick, takımı EURO 2020’den sonra teknik direktör Joachim Löw’den devralacak. Sözleşme ise 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

2006-2014 yıllarında Alman Milli Takımı'nda Löw’ün yardımcısı olarak görev yapan Flick, ardından DFB sportif direktörlük görevine getirilmişti. 2017’de kendi isteğiyle DFB’den ayrılan Flick, 2018’e kadar Hoffenheim takımında üst yönetici olarak çalıştı.

2019'da Bayern Münih’in teknik direktörü olan Flick, bu takımla aralarında 2 lig şampiyonluğu ve 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da bulunduğu 7 kupa kazandı.

Hansi Flick 1ay önce, sezon sonunda Bayern Münih yönetiminden 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.