Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atıcılar Hırvatistan'da bronz madalya kazandı
Milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel, Hırvatistan’ın Osijek kentinde devam eden Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atıcılar, şampiyonanın 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım müsabakasını üçüncü sırada tamamladı.
Hırvatistan’da devam eden Atıcılık Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası’nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel’den oluşan 10m Havalı Tabanca Erkek Takımımız, Ukrayna’yı 16-14 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu pic.twitter.com/a2xuE4xArj— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) May 25, 2021
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