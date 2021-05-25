Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atıcılar, şampiyonanın 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım müsabakasını üçüncü sırada tamamladı.

Hırvatistan’da devam eden Atıcılık Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası’nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel’den oluşan 10m Havalı Tabanca Erkek Takımımız, Ukrayna’yı 16-14 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu pic.twitter.com/a2xuE4xArj — TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) May 25, 2021