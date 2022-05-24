Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
14 yaşındaki genç yüzücü 34 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
Fenerbahçeli yüzücü Demir Özdemir, 34 yıldır kırılamayan 100 metre serbest stil rekorunun yeni sahibi oldu.
Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Demir, 53.04'lük derecesiyle 100 metre serbest yarışını tamamladı.
Bu derecesiyle Uğur Taner'e ait 34 yıllık 14 yaş Türkiye rekorunu kıran Demir, bu başarısıyla da 13. bireysel Türkiye rekoruna da imza attı.
Etiketler: Fenerbahçe
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