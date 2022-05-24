İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 20 yıl önce kurulan Polisgücü Spor Kulübü, kentteki yüzlerce çocuk ve gencin sporla buluşmasına öncülük etti.

Kulüp bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve çeşitli şampiyonalara katılan sporcular, bu süre içinde başarılarıyla göz doldurdu.

Aralarında milli takım forması giymeye hak kazananların da bulunduğu sporcular, bu sene katıldıkları organizasyonlarda farklı branşlarda 37 madalya kazanarak başarılarına yenilerini ekledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Umut Özcan Sucu'nun, Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerinin desteğiyle yetiştirdiği judoculardan Rojda Kanat ve Şinasi Kanat ile Ahmet Tuncer de 13-15 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda kategorilerinde üçüncü oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bu sayede milli takıma seçilmenin gururunu yaşayan başarılı sporcular, madalya hedefledikleri Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası hazırlıklarını Sucu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde sürdürüyor.

"Bayrağımızı dalgalandırmayı istiyorum"

Sporculardan Tuncer, Kahramanmaraş'ta katıldığı şampiyonada 8 maç yaptığını ve üçüncü olduğunu söyledi. Tuncer, milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Eylülde kamp için Samsun'a gideceğiz, daha sonra Balkan Şampiyonasına katılacağız. Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmayı hedefliyorum. Çalışmalarımız hocalarımızın nezaretinde çok iyi gidiyor. Judoya çok ilgi var. Birçok çocuk gelmek istiyor."

[Fotoğraf: AA]

Rojda Kanat da milli takıma yükselme hedefini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını anlatarak, "Bu sporu 3 yıldır yapıyorum. Kahramanmaraş'taki Türkiye Şampiyonası'nda 40 kiloda 3. oldum. Hedefim olimpiyatlarda başarı elde etmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Arkadaşları sayesinde judoyla tanıştığını belirten Şinasi Kanat ise Balkan Şampiyonasında başarılı olarak olimpiyatlara katılmayı istediğini dile getirdi.

"Bu yıl judoda 37 madalya kazandık"

Sucu ise Polisgücü Spor Kulübü bünyesindeki sporcularla gurur duyduğunu, başarıların büyük emek ve fedakarlıklar sonucu elde edildiğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Sucu, Valilik, Emniyet ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin destekleri sayesinde sporcuların bu noktaya geldiğini belirtti.

"Biz parça parça birer bütün haline geldik. Polisgücü Spor Kulübü ile Hakkari'mizi tüm Türkiye'ye tanıttık ve kendimizi de kanıtlamış olduk. Kahramanmaraş'ta Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası düzenlendi. Bu şampiyonaya 64 ilden 1016 sporcu katıldı. Sporcularımızdan Ahmet Tuncer, Şinasi Kanat ve Rojda Kanat, Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sporcularımız eylüldeki milli takım kampına, oradan da Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Bu, sporcularımızın Türkiye çapında yaptıkları ilk dereceleri. 2022'de sadece judoda 37 madalya kazandık."

Kulüp bünyesinde farklı branşlarda da faaliyetlerin sürdüğünü ifade eden Sucu, kentteki gençlerin potansiyelinin yüksek olduğunu, gençlerin spora yönelmesi için Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.