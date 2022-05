Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası organizasyonlarda peş peşe elde edilen başarıları değerlendirdi.

Kasapoğlu, sporcuları tebrik etti.

"Milletimizin iftiharı olan, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan, şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimiz, son dönemde sporun her alanında destan yazdılar. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Bir ülke gelişiyorsa sporda, teknolojide, sanatta, bilimde, sanayide, yani hayatın her alanında ilerleme kaydediyorsa bunun itici gücü mutlaka gençlerdir."

Kasapoğlu, sporda elde edilen başarıları sıraladı.

"Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak tarih yazan milli boksörlerimiz takım halinde dünya şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nı 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarıya ulaşan hem tekvando hem de para tekvando milli takımlarımız, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'dan iki altınla dönen kürekçilerimiz... Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Wisla Krakow'u mağlup eden Etimesgut Belediyespor, şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi. Anadolu Efes, finalde Real Madrid'i yenerek ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu. VakıfBank, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibini mağlup ederek 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 22 Yaş Altı Erkek ve Kadın Voleybol Milli Takımlarımız, grup aşamasını namağlup tamamlayarak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. Dünyanın en büyük Okul Sporları Şampiyonası olan Gymnasiade'da sporcularımız 25 altın, 25 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 92 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Bütün bu başarılar ülkemizin sportif açıdan ne denli doğru bir yolda olduğunu gösteriyor ve gelecek için bizleri umutlandırıyor."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, son dönemde kazanılan başarıların tüm dünyaya Türk sporcusunun, Türk gencinin gücünü, ahlaklı ve centilmen tavrını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

"Biz, bu gençlerimizle iftihar ediyoruz. Bu başarılar planlı bir çalışmanın sonucu. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sporcu ve sporsever kişiliğiyle son 20 senede 'tesis devrimi'ne imza attı. Bugün ülkemizde nereye gitseniz basketboldan, futbola, tenise, yüzmeye, okçuluğa, cimnastiğe, kış sporlarına kadar birçok branşta yüz akı tesislerimizi görürsünüz. Sadece spor kompleksleri değil, mahallelere inşa ettiğimiz butik spor olanaklarımızla sporun tabana yayılması konusunda 7/24 azimle, gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, lisanslı sporcu sayısının 12 milyona yaklaştığına ve bu sayının Avrupa'daki 45 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekti.

"Bakanlığıyla, federasyonlarıyla, tesisleriyle, antrenörleriyle, sporcu aileleriyle müthiş bir potansiyelden bahsediyoruz. Hamdolsun sporda sadece bugünün değil, yarınların hikayelerini yazacak altyapıyı oluşturmak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip oldu. Biz sporu tabana yaydıkça yetenek havuzumuz genişleyecek, o yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, yürüttükleri kadın odaklı spor politikasının sonuç vermesinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Bu başarılar, bizim hep savunduğumuz kadın temelli spor politikasının ne kadar önemli olduğunun ispatıdır. Sporcularımıza desteğimiz bütün hızıyla devam edecek, bilhassa Anadolu'nun her bir köşesinde kız çocuklarını spora yönlendirme konusunda üstün bir çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğiz."