Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.09.2025 09:30

12 Dev Adam yarı final maçına çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam yarı final maçına çıkıyor

Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

Cedi Osman'ın durumu belli değil

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.

Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.

Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.

Şampiyonada 7'de 7 yapan iki takımdan biri

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

Hedef, 24 yıl sonra finale yükselmek

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

Yunanistan ile 15. randevu

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman, Panathinaikos'tan 5 oyuncusuna karşı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yarın 5 oyuncusuna karşı final mücadelesi verecek.

Yunanistan Milli Takımı'nın kadrosunda Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'tan 5 oyuncu yer alıyor.

Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, yarın başantrenörlerine karşı sahaya çıkacak.

Alperen ile Antetokounmpo çekişmesi yaşanacak

EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak.

Kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

Alperen, turnuvada forma giydiği 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

ETİKETLER
A Milli Basketbol Takımı Yunanistan TRT
Sıradaki Haber
EuroBasket 2025'te çeyrek final maçları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
Turkcell dünyanın en iyi şirketleri listesinde
10:05
GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı
10:00
Altının gramı 4 bin 824 liradan işlem görüyor
09:45
Brent petrolün varili 67,19 dolardan işlem görüyor
09:19
Elma ve limonun ihracatı kayda bağlandı
10:04
Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 3 şahin ve 2 maymun yakalandı
Gazze’den göç eden aileler Deyr el-Belah’ta çadır kurdu
Gazze’den göç eden aileler Deyr el-Belah’ta çadır kurdu
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ