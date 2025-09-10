Açık 17ºC Ankara
AA 10.09.2025 23:58

EuroBasket 2025'te çeyrek final maçları tamamlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek final maçları tamamlandı.

EuroBasket 2025'te çeyrek final maçları tamamlandı

- Türkiye, Yunanistan, Finlandiya ve Almanya, yarı finale yükseldi - Şampiyonada yarı final müsabakaları, 12 Eylül Cuma günü oynanacak

RİGA (AA) - 

Arena Riga'da oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran Türkiye, Yunanistan, Finlandiya ve Almanya, yarı finale yükseldi.

Polonya, Litvanya, Gürcistan ve Slovenya ise EuroBasket 2025'e çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonada finale yükselecek takımların belli olacağı yarı final müsabakaları, 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

Yarı finalde saat 17.00'de başlayacak günün ilk maçında Almanya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakada ise Türkiye ile Yunanistan, finale çıkmak için mücadele edecek.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final aşamasının sona ermesinin ardından 5-8 klasman sıralaması da belli oldu.

Takımların grup aşamasındaki yeri, galibiyet ile mağlubiyet sayısı ve sayı averajına göre belirlenen sıralama şöyle:

5. Litvanya (+38)

6. Polonya (+13)

7. Slovenya (+17)

8. Gürcistan (-19)

A Milli Basketbol Takımı Basketbol
