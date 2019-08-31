Milli takım, Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki ilk maçta Türkiye saati ile 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV'den naklen yayınlanacak.

Milliler, yarın kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak.

E Grubu'nda yarın ayrıca Türkiye saati ile 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak.

E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü Türkiye saati ile 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.

Ufuk Sarıca ile başarı kovalayacak

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde dünyanın en önemli basketbol turnuvasında başarı kovalayacak.

Ufuk Sarıca'nın başantrenörlüğünde ilk kez 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yer alan milli takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle başarısız bir performans sergilemişti.

Milli takım, Sarıca yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde ise iyi sonuçlar alarak Çin'e geldi.

A Milli Takım, 1. ve 2. eleme turlarında yaptığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Türkiye, Sarıca dönemindeki 18 resmi karşılaşmada rakipleri karşısında 10 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.

12 kişilik kadro

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

Yarın 3 grupta daha maçlar oynanacak



2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın ayrıca F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (Türkiye saati ile) şöyle

F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

15.00 Yunanistan-Karadağ

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

15.30 Fransa-Almanya

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)

10.30 Kanada-Avustralya

14.30 Senegal-Litvanya

Kaynak: AA

