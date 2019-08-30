Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında ilk galibiyetini İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 yenerek aldı. Son şampiyon, 5 golün atıldığı, 4 kırmızı kartın çıktığı ve defalarca VAR'a gidilen maçta galibiyet golünü 90+9'da buldu. Galatasaray'ın gollerini Belhanda (penaltıdan), Ryan Babel ve Adem Büyük atarken ev sahibi ekibin golleri Pedro Henrique ve Umut Bulut'tan geldi.

Kayserispor'da Pedro Henrique, Abdennour ve Umut Bulut, Galatasaray'da ise Emre Mor kırmızı kart gördü. Konuk ekipte maçın son anlarında yardımcı teknik direktör Ümit Davala da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Nefes kesti

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele nefesleri kesti. Ev sahibi Kayserispor, Pedro Henrique'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Galatasaray, 66. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle maça denge getirdi: 1-1

Bu dakikada Kayserispor'da penaltıya sebep olan Abdennour, 2. sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekibin golünü atan Pedro Henrique 73'te ikinci sarı kartdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Eksik kalan rakibine yüklenen Galatasaray, 87. dakikada Babel ile 2-1 öne geçti. Aynı dakikada bu kez konuk ekip kırmızı eksik kaldı. Emre Mor, art arda 2 sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ev sahibi Kayserispor 90+1'de deneyimli golcüsü Umut Bulut'la eşitliği sağladı: 2-2 Eşitlik golünü atan Umut Bulut, ikinci sarıdan 90+5'te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Konuk Galatasaray, 90+9'da Adem Büyük ile yeniden öne geçti: 2-3 Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Kayserispor 1 puanda kalırken Galatasaray, puanını 4'e çıkardı ve milli maç arasına moralli girdi.

Kaynak: TRT Spor