Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
'12 Cesur Yürek' galibiyetle başladı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu ilk maçında Türkiye, Güney Kore'yi 80-70 yendi.
Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren milliler, devre arasına 38-33 üstün gitti.
Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu da 57-48 önde geçtiği karşılaşmayı 80-70 kazandı.
12 CESUR YÜREK, TOKYO'YA GALİBİYETLE BAŞLIYOR!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021
TS Basketbol Milli Takımımız, Güney Kore'yi 80-70 mağlup etti. pic.twitter.com/cknFLsrBzJ
Özgür Gürbulak, 25 sayıyla milli takımın en skoreri oldu. Cho Seung-hyun'un 26 sayısı, Güney Kore'nin mağlubiyetini engelleyemedi.
Türkiye'nin galibiyetle başladığı grupta Güney Kore ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 05.15'te Kanada ile mücadele edecek.
Son Haberler
- 13:43
- 13:39
- 13:42
- 13:35
- 13:21
Sıradaki Haber
Abdullah Öztürk ve Nesim Turan son 16 turuna yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz