4x50 metre bayrak yarışında Türkiye finale kaldı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, finale çıktı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, ikinci seride mücadele etti.
Milli yüzücülerimiz Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu ve Beytullah Eroğlu'ndan oluşan karışık 4x50 bayrak takımımız, 2:44.80'lik derecesiyle finale kalmayı başardı!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021
Tebrikler takım! pic.twitter.com/SVewNrxwo3
Serisinde 2.44.80'lik derece elde eden Türkiye, toplam 10 ülkenin yarıştığı havuzda 8. olarak final bileti aldı.
İYİ Kİ VARSINIZ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021
TEŞEKKÜR EDERİZ! pic.twitter.com/bTxVSj7xDn
Milli takımın yer alacağı final müsabakası bugün TSİ 14.01'de başlayacak.
İlk takım yarışında finale kalan milli yüzücülerimiz Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu ve Beytullah Eroğlu yarışın ardından duygularını TRT SPOR Yıldız ile paylaştı. pic.twitter.com/bGXcp8Om4H— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021
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