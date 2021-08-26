Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, seçmelerde ilk seride yarıştı.

15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 1.20.20'lik dereceyle 5. sırada bitirdi.

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 10. olan Koral Berkin, finale kalamadı.

Milli yüzücümüz Koral Berkin Kutlu, 100 metre serbest S5 mücadelesinde 1:20.20'lik derecesiyle finale kalmayı başaramadı.



Teşekkürler Koral Berkin! #Paralimpik pic.twitter.com/cNkQKHTOG6 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021

Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk de finale kalamadı

Kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ilk, Sevilay Öztürk ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.

Sümeyye, serisinde 1.39.41'lik zamanıyla 8 sporcu arasından 7. oldu.

Milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, 100 metre serbest S5 mücadelesinde 1:39.41'lik derecesiyle kendi serisini tamamladı ama bu derecesi final için yeterli olmadı.



Teşekkürler Sümeyye! #Paralimpik pic.twitter.com/HgCIu9att6 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021

Sevilay ise kendi serisinde ise 1.42.73'lük derecesiyle 8 sporcu arasında 8. sırayı aldı.

Genel klasmanda 16 sporcu arasında Sümeyye 14'üncü, Sevilay ise 15'inci olarak finale kalmayı başaramadı.