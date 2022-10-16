10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı Mısır'da dördüncü oldu
10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı, Mısır'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ekim'e kadar başkent Kahire'de sürecek organizasyonda bugün, 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım mücadelesi yapıldı.
Yusuf Dikeç, Buğra Tavşan ve İsmail Keleş'ten oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı, Güney Kore ile bronz madalya maçına çıktı.
Güney Kore'ye 17-15 yenilen milli takım, müsabakayı dördüncü sırada tamamladı. Organizasyonda 17 Ekim Pazartesi günü, 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım mücadeleleri yapılacak.
ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Yusuf DİKEÇ, Buğra TAVŞAN ve İsmail KELEŞ bronz madalya maçında 17-15 puanla müsabakayı 4. sırada tamamladı. pic.twitter.com/JYSK5UPSVQ— Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (@taf_1923) October 16, 2022
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