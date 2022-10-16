Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ekim'e kadar başkent Kahire'de sürecek organizasyonda bugün, 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım mücadelesi yapıldı.

Yusuf Dikeç, Buğra Tavşan ve İsmail Keleş'ten oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı, Güney Kore ile bronz madalya maçına çıktı.

Güney Kore'ye 17-15 yenilen milli takım, müsabakayı dördüncü sırada tamamladı. Organizasyonda 17 Ekim Pazartesi günü, 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım mücadeleleri yapılacak.