Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 26 ve 78. dakikalarda Youssouf Ndayishimiye filelerle buluşturdu.

Medipol Başakşehir, sahaya UEFA Konferans Ligi'nde RFS karşısında aldığı galibiyetin moraliyle çıktı. Emre Belözoğlu'nun ekibi, ligde altıncı galibiyetini alarak 20 puana yükseldi.

Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor ise ligde beşinci yenilgisini alarak 8 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Münir ve Philippe Keny'nin yerine, Volkan Babacan, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Bartın unutulmadı

Medipol Başakşehir ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım oyuncuları da sahaya ellerinde "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu.

Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Junior Caiçara), Lima, Serdar Gürler (Dk. 68 Stefano Okaka), Berkay Özcan, Biglia (Dk. 74 Danijel Aleksic), Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Patryk Szysz ), Ndayishimiye, Traore.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Kağan Bağış), Okan Erdogan, Ali Yaşar (Dk. 75 Sindri Guri), Mehremic, Rroca, Muammer Sarıkaya, İbrahim Yılmaz (Dk. 63 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 62 Patrick Ebert), Jetmir Topalli.

Goller: Dk. 26 ve 78 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 44 Biglia, Dk. 74 Deniz Türüç, Dk. 82 Youssouf Ndayishimiye, Dk. 90+1 Junior Caiçara (Medipol Başakşehir)