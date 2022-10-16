Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli kafile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Çağtay, Crespo, Lincoln, Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia, Pedro, Batshuayi."

6 futbolcu kadroda yok

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor, MKE Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olan Emre Mor kafileye dahil edilmedi.

Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Altyapıdan 3 oyuncu

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçının kadrosuna 3 altyapı oyuncusu dahil edildi.

Sarı-lacivcertlilerde Yiğit Efe Demir, Çağtay Kurukalıp ve Yusuf Kocatürk, teknik direktör Jorge Jesus'tan şans bekleyecek.