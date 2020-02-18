Normal sezonu ilk 2'de tamamlayıp, Süper Lig'e adını direkt yazdırabilmek için 3 takımın rekabeti sürerken, play-off etabında yer almak isteyen ekiplerin yarışı da nefes kesiyor.

Sezonun sonuna yaklaşıldıkça yükselen zirve heyecanı, üst sıralardaki takımların birbirleriyle oynadıkları maçlarla daha da artıyor.

Zirve mücadelesi 3 takım arasında

TFF 1. Lig'de Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, alt grupla puan farkını açarak ilk 3 sırada yer aldı.

Normal sezonu ilk 2'de bitirecek takımların Süper Lig'e doğrudan yükseleceği ligde, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Hatayspor liderliğini sürdürüyor.

Ligin 10. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'dan devraldığı liderliği bir daha bırakmayan Hatayspor, evinde Akhisarspor'a mağlup olmasına rağmen 42 puanla zirvede bulunuyor.

Erzurumspor ve Bursaspor sıkı takipçi

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, ikinci yarıda lider Hatayspor'u takipte.

Sıralamanın sık sık değiştiği ligde, ikinci yarı itibarıyla bu iki ekip liderlik koltuğunu kovalamaya devam ediyor.

Geride kalan sezon Süper Lig'de küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor, yeniden bu organizasyona dönebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Hatayspor'un en yakın takipçileri olan iki ekip, 39'ar puanla zirve yarışını sürdürüyor.

Play-off rekabeti nefes kesiyor

Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sıralarda tamamlayacak 4 takımın yer alıp, Süper Lig'e yükselecek son ekibin belirleneceği play-off etabı için de yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Ligde Adana Demirspor, Keçiörengücü, Akhisarspor, Ekol Göz Menemenspor, Altay, Fatih Karagümrük, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor, play-off mücadelesinde sıralanıyor.

23. hafta heyecan verici

TFF 1. Lig'de 23. hafta çok önemli karşılaşmalara sahne olacak.

Haftanın en dikkati çeken müsabakası, 22 Şubat Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor arasında oynanacak.

Aynı puanla 2 ve 3. sırada bulunan bu iki takımın mücadelesi, zirve yarışını önemli oranda etkileyecek.

Bu hafta oynanacak Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü ve Akhisarspor-Fatih Karagümrük müsabakaları da play-off yolunda sıralamayı değiştirebilecek diğer karşılaşmalar.

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 23. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şu şekilde:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR 22 12 6 4 32 20 12 42 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 11 6 5 24 16 8 39 3. BURSASPOR 22 13 3 6 34 27 7 39 4. ADANA DEMİRSPOR 22 9 7 6 39 24 15 34 5. KEÇİÖRENGÜCÜ 22 8 8 6 18 15 3 32 6. AKHİSARSPOR 22 8 8 6 26 24 2 32 7. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 22 9 5 8 26 27 -1 32 8. ALTAY 22 8 7 7 25 23 2 31 9. FATİH KARAGÜMRÜK 22 8 7 7 28 28 0 31 10. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 22 8 5 9 32 34 -2 29 11. GİRESUNSPOR 21 7 7 7 24 27 -3 28 12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 22 7 7 8 21 25 -4 28 13. İSTANBULSPOR 21 6 8 7 34 29 5 26 14. ALTINORDU 22 5 9 8 24 30 -6 24 15. OSMANLISPOR 22 5 6 11 25 35 -10 18 16. ADANASPOR 22 3 9 10 22 33 -11 18 17. ESKİŞEHİRSPOR 22 7 4 11 29 34 -5 16 18. BOLUSPOR 22 2 10 10 19 31 -12 16

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.