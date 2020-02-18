Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş için kritik hafta
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş için Trabzonspor maçı büyük önem taşıyor. Siyah beyazlı ekip, kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik mücadeleden alınacak sonuç, siyah beyazlıların geleceğini etkileyecek.
Son 9 yılın en fazla mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, Trabzonspor maçını kazanamazsa gelecek sezonun planlamasına hız verecek.
Teknik ekibin, olumsuz bir sonuçta genç oyunculara daha fazla şans vermeyi düşündüğü belirtildi.
Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının taktik çalışmalarına başladı.
Yalçın'ın, Kevın-Prince Boateng'in performansından memnun olduğu ve 10 numara pozisyonunda Ganalı yıldızı sahaya süreceği öğrenildi.
Yaşadığı gribal enfeksiyon ve yüksek ateşten dolayı takımla çalışmayan Adem Ljajic'in zorlu mücadelede yedek kulübesinde olacağı ifade edildi.
Etiketler: Beşiktaş kritik hafta Trabzonspor süper ligSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:48
Sıradaki Haber
'VAR' UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz