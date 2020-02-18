Galatasaray'a Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Mario Lemina'dan kötü haber geldi.

Gabonlu oyuncunun sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek olması, Teknik direktör Fatih Terim’i orta saha kurgusunda yeni arayışa itti.

Ligde altı haftadır kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adam, bu gelişme sonrasında zorunlu değişiklikler yapacak.

Kalede Fernando Muslera görev yapacak. Defans dörtlüsünün Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi’den oluşması bekleniyor.

Lemina’nın yokluğunda Donk’un orta sahaya geçmesi durumunda ise Marcao’nun yanında Ahmet Çalık'ın şans bulacağı öğrenildi.

Savunmanın önünde Jean Michael Seri yer alacak. Fildişili oyuncunun yanında kimin oynayacağı ise son taktik antrenmanın ardından belli olacak.

Belhanda, Ömer Bayram ve Taylan Antalyalı bu bölgede Fatih Terim'den görev bekliyor.

Sağ kanatta Feghouli, forvet arkasında ise Emre Akbaba’nın şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sol kanatta ise Ömer Bayram’ın forma giymesi bekleniyor. Ömer'in orta sahada oynaması durumunda ise Onyekuru sol kanattaki bir diğer alternatif olacak.

İleri uçta son haftaların formda oyuncusu Adem Büyük bir adım önde. Teknik heyet, sakatlığını atlatan ve BTCTurk Yeni Malatyaspor maçında 14 dakika süre alan Falcao’nun durumuna göre son kararını verecek.