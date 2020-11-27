Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asfalt çöktü araba içine düştü
[Fotoğraf: DHA]
ABD’nin New York kentinde park halindeki bir otomobil asfaltın çökmesi sonucu açılan devasa çukura düştü.
ABD’nin New York kentinde perşembe sabahı Queens'teki 70. Cadde'de yol kenarında park etmiş bir otomobil, altındaki asfaltın çökmesi sonucu açılan çukura düştü.
Çökmenin neden meydana geldiği hakkında açıklama yapılmazken, New York itfaiyesi olay yerinde inceleme yaptı.
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