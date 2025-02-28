TUSAŞ ve ASPİLSAN yerli havacılık bataryası geliştirecek

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu sözleşmeyle Türkiye'nin havacılık bataryalarının tasarlanması ve üretilmesinde yerlilik oranının arttırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlayacak anlaşma ile yerli imkanlarla geliştirilecek hücreler, hava platformları, kritik savunma, havacılık ve uzay projelerinde kullanılacak.

Türkiye'nin batarya teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltılmayı amaçlayan anlaşma kapsamında Türkiye'nin havacılık, savunma ve uzay alanındaki enerji depolama çözümlerinde rekabet gücünün arttırılması amaçlanıyor.

"Ülkemizin bağımsız üretim gücüne önemli katkılar sağlayacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinin yerli ve milli üretim kapasitesinin arttırılması için imzalanan sözleşmenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek. tedarik zincirini güçlendirmek ve sektördeki rekabetçiliği ileri taşımak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Ana ve alt yüklenicilerden KOBİ'lere kadar tüm ekosistem paydaşlarını desteklediklerini kaydeden Görgün, sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak için destek mekanizmalarını hayata geçirdiklerini aktardı.

Görgün, "Bu kapsamda Sanayi Katılımı Offset Desteği ile ülkemizin iki önemli savunma sanayi şirketi TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında Havacılık Batarya Hücresinin Geliştirilmesi ve Üretilmesi Sözleşmesi imzalandı. Bu stratejik işbirliği, savunma sanayimizde yerli ve milli teknolojilerin gelişimini hızlandırarak ülkemizin bağımsız üretim gücüne ve küresel rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"Bu stratejik işbirliği, yalnızca bugünü değil geleceği de güvence altına alıyor"

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu da Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki bağımsızlık yolculuğunda devrim niteliğinde bir adım attıklarını vurguladı.

TUSAŞ'ın Türkiye'nin milli savunma ve havacılık ekosistemine yön veren lider bir konumda olduğuna dikkati çeken Demiroğlu, "Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliği, yalnızca bugünü değil geleceği de güvence altına alıyor. Ülkemizin geleceğine yön verecek havacılık platformlarımızda kullanılacak yerli batarya ve hücre üretimi, Türkiye'yi dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkararak kendi kendine yetebilen bir güç haline getirecektir. Bu anlaşma sadece bir üretim hattı yatırımı değil aynı zamanda Türkiye'nin teknolojiye yön veren ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşmasının da önemli bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Nitelikli hücre üretiminin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesi stratejik önemde"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ise anlaşmanın Türkiye'nin havacılık sanayisinin bağımsızlığı adına yerli batarya çözümlerinin oluşturulması yolunda önemli bir adım niteliğinde olduğunu aktardı.

Nitelikli hücre üretiminin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesinin stratejik öneme haiz olduğunu kaydeden Özdemir, Türkiye'nin milli savunma sanayisi için kritik öneme sahip batarya teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.