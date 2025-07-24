TUSAŞ, Endonezya ile iş birliğini güçlendiriyor

TUSAŞ, Endonezya’nın havacılık ve savunma sanayii kuruluşları PT Republik Aero Dirgantara (PT RAD) ve PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ile ortak bir çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile iki ülke arasında hem üretim hem mühendislik alanlarında sorumluluk paylaşımı yapılacak.

PT RAD, Endonezya’da KAAN uçaklarının üretimine yönelik altyapı hazırlıkları, fabrika kurulumu ve yerel tesislerin işletilmesi konularında sorumluluk üstlenecek. Ayrıca KAAN’ın mühimmat entegrasyonu kapsamında, PT RAD ve Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından Roketsan tarafından ortak bir şirket kurulmasının önünü açacak. Bu şirket, proje kapsamında belirlenen mühimmatların üretiminde görev alacak.

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ise KAAN projesine mühendislik desteği verecek. Yapısal tasarım, kompozit parça üretimi, aviyonik sistemler ve detay parça imalatı gibi alanlarda Endonezya tarafının katkı sağlaması öngörülüyor. PTDI, TUSAŞ’ın yönlendireceği programlara aktif olarak katılım sağlayacak.

Bu iş birliğiyle Endonezya, KAAN projesine dahil edilerek kendi yerel havacılık ve savunma sanayii kapasitesini geliştirme fırsatı bulacak. TUSAŞ ise Türkiye’nin savunma sanayii ihracatında önemli bir adım daha atarak uluslararası iş birliklerini genişletmeyi sürdürecek.

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN

KAAN, Türk mühendisliğinin geldiği en üst noktayı temsil eden, 5. nesil çok rollü savaş uçağıdır. Yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth), yapay zekâ destekli aviyonikleri ve ağ destekli harp yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün başarı sağlaması hedeflenen KAAN, aynı zamanda Türkiye’nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonunun simgesidir. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde başarıyla gerçekleştiren KAAN, bu tarihi adımıyla Türk havacılığı açısından yeni bir dönemi başlatmıştır. 6 Mayıs 2024’te ise KAAN gök vatan ile ikinci kez bir araya gelmiştir.

Millî Muharip Uçak KAAN projesinin ilerleyen aşamalarında ise uçağa millî motorun entegrasyonu ile KAAN’ın tamamen millî hâle getirilmesi ve ihracat potansiyelinin daha da arttırılması hedeflenmektedir.