Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, sürü İHA teknolojileri alanında tarihi bir başarıya imza attı. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen faaliyette, STM'nin sürü İHA'ları ilk kez gerçek mühimmatın kullanıldığı operasyonel bir senaryoda test edildi.

Tek operatör, 20 İHA, tam otonomi

Tamamen milli algoritmalarla geliştirilen ve dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde, 20 adet KARGU Vurucu İHA tek bir operatörün kontrolünde görev icra etti. Kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak intikal eden KARGU sürüsü, belirlenen üç farklı hedef için kendi içinde otonom şekilde "alt sürülere" ayrıldı.

Operatörün tek bir komutuyla harekete geçen İHA'lar, eş zamanlı saldırı gerçekleştirerek hedefleri tam isabetle imha etti. Anti-personel harp başlığıyla donatılan KARGU’lar; kendi aralarında haberleşme, yüksek hassasiyetli angajman ve operasyonel güvenilirlik kabiliyetlerini sahada başarıyla sergiledi.

Üst düzey komuta kademesinden tam not

Tatbikat bölgesindeki faaliyeti; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut ile üst düzey askeri heyetler yerinde takip etti. STM’nin sürü İHA teknolojisiyle sergilediği saldırı kabiliyeti ve sistemin otonom karar verme mekanizması, izleyen askeri heyetten tam not aldı.

Sürü kabiliyetinde yeni dönem

Söz konusu test, Türkiye’de sürü kabiliyetinin canlı mühimmatlı bir operasyonel senaryoda başarıyla tamamlandığı ilk faaliyet olma özelliğini taşıyor. Dağıtık mimari sayesinde sistemin bir parçası devre dışı kalsa bile sürünün görevine devam edebildiği bu teknoloji, geleceğin harp sahasında Türkiye'ye önemli bir stratejik avantaj sağlamayı hedefliyor. STM’nin milli imkanlarla geliştirdiği bu teknolojinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücüne önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Güleryüz: Yeni bir eşik

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, elde edilen başarının yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir anlam taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu;

Sürü İHA teknolojileri, modern harp sahasının en kritik oyun değiştirici unsurlarından biri haline gelmiş durumda. STM olarak, tamamen milli yazılım ve algoritmalarla geliştirdiğimiz sürü zekâsı mimarimizi bugün canlı mühimmat patlatmalı bir testle sahada başarıyla ispatlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sürü zekâsıyla donatılmış KARGU’ların koordineli biçimde, canlı mühimmatla hedefleri tam isabetle vurması; Türkiye’nin otonom sistemler, yapay zekâ ve sürü konsepti alanında geldiği seviyeyi net biçimde ortaya koymaktadır. Bu kabiliyet, sadece bugünün operasyonel ihtiyaçlarına değil, geleceğin harp konseptlerine de yön verecek stratejik bir eşiği temsil ediyor. STM mühendisliğinin imzasını taşıyan bu başarıyla, ülkemizi sürü zekâsı alanında dünyada sayılı ülkeler arasına taşıma kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk.

Türkiye'de bir ilk, dünyada sayılı örneklerden biri

Canlı mühimmatla icra edilen bu başarılı sürü İHA saldırı testi, Türkiye açısından bir ilke işaret ederken; dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu ileri düzey sürü operasyon kabiliyetleri arasında yer alındığını da ortaya koydu. STM tarafından geliştirilen dağıtık kontrol tabanlı sürü zekâsı mimarisi sayesinde sistem, görev esnasında bazı unsurların devre dışı kalması durumunda dahi operasyonunu sürdürebilecek yüksek esneklik ve dayanıklılık sergiledi.

STM’nin sahip olduğu özgün algoritmalar ve yazılımlar sayesinde STM sürü sisteminde bulunan taktik İHA’lar, gerçek zamanlı olarak birbirileri arasında haberleşebiliyor, hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirmesi yaparak, sürü saldırısı icra edebiliyor.

STM’nin sürü zekası mimarisi, merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan, her bir İHA’nın görev kararlarını kendi almasına imkan tanıyor. Bu dağıtık kontrol mimarisi, sistemin bir parçası devre dışı kalsa bile sürünün görevi sürdürebilmesini sağlıyor ve görev başarısını artırıyor. Sürü sistemleri, satürasyon saldırısı konsepti çerçevesinde, aynı anda çok sayıda İHA’nın koordineli biçimde hedef bölgeye seyrüseferini sağlayarak, düşman savunma sistemlerinin satürasyona uğratılmasını ve etkisiz bırakılmasını hedefliyor. STM algoritmaları sayesinde sürü içindeki İHA’lar, taşıdıkları mühimmat türüne uygun hedeflerle angaje oluyor. Örneğin; insan veya araç hedeflerini ayırt edebilen, anti-personel veya zırh delici mühimmat taşıyan İHA’lar, hedef tipine göre otonom angajman yapabilmektedir. Geliştirilen sistemlerde, sürüye gerçek zamanlı olarak yeni İHA’lar eklenip çıkarılabiliyor, görevler güncellenebiliyor ve görev bölgesi içinde sürü bölünerek farklı alt görevler icra edebiliyor.

STM'nin sürü İHA'larının özellikleri arasında, "Sürü Zekası Algoritmaları, Satürasyon Saldırısı Konsepti, Dağıtık Kontrol Mimarisi, İHA’lar Arası İletişim Altyapısı, Otonom Formasyon Oluşturma ve Sürdürme, Çarpışma Önleme Sistemi, Gerçek Zamanlı Hedef Tespiti ve Sınıflandırması, Sürü İçi Görev Paylaşımı, Hedef Önceliklendirme ve Görev Atama, CRPA Destekli Anti-jam Seyrüsefer, KERKES Entegrasyonu ile KKS Bağımsız Seyrüsefer, Sürü Bölünmesi ve Birleşmesi, Gerçek Zamanlı Sürüye Katılma ve Sürüden Ayrılma" yer alıyor.