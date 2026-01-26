NATO'dan ASELSAN'a kritik görev

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), küresel ölçekte artış gösteren hava tehditlerine karşı savunma etkinliğini ve caydırıcılığını artırmak amacıyla stratejik bir adım attı. Bu kapsamda, NATO envanterinde bulunan taşınabilir hava savunma sistemlerinin modernizasyonu için ASELSAN tercih edildi.

Üç yıllık çerçeve sözleşme imzalandı

ASELSAN ile NSPA arasında imzalanan üç yıllık çerçeve sözleşme kapsamında, MANPADS sistemleri için "Dost-Düşman Tanımlama (IFF)" sistemleri tedarik edilecek. Bu sistemler, hava savunma harekatı sırasında dost unsurların hedef alınmasını engelleyerek operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkaracak.

Dünyadaki sayılı üreticiden biri

IFF sistemleri alanındaki derin tecrübesiyle, Mode-5 IFF Sistemlerini üretebilen dünyadaki sayılı kurumlardan biri olan ASELSAN, ileri mühendislik çözümleriyle uluslararası güvenliğe destek vermeyi sürdürecek.