Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında

ASELSAN, hayalden gerçeğe dönüşen teknolojide yarım asırlık tam bağımsızlık yürüyüşünü çarpıcı bir senaryoyla ekranlara taşıdı.

14 Kasım 1975'te kurulan ASELSAN'ın 50. yılı vesilesiyle hazırlanan reklam filminde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda dışa bağımlılık nedeniyle yaşanan haberleşme sorunları ve uygulanan ambargoların ardından milli sistemlerinin geliştirilmesi için kurulan ASELSAN'ın var oluş hikayesine vurgu yapılıyor.

Filmde, Türkiye'nin ilk milli telsizinin üretilmesi için yola çıkan ASELSAN'ın 50 yıllık tam bağımsız teknoloji yolculuğundaki adım adım yürüyüşü sembolize ediliyor. Türk milletinin bağrından çıkan milli savunma sanayinin teknolojide geldiği ileri seviyeyi gösteren filmde, ASELSAN'ın tarihindeki dönüm noktalarına göndermeler yapılıyor.

Tarihe not düşülen filmde, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görevli bir Mehmetçik'in Türkiye'nin geliştirdiği milli teknolojilerle tam bağımsızlığa ulaştığı günlerin hayalini kurması yansıtılıyor. Kahraman Türk askerinin, harekat sırasında geçen zaman içindeki sembolik teknoloji yolculuğu, ASELSAN'ın mühendislik gücünde geldiği ileri seviyeyi ve teknolojideki derinliğini gösteriyor.

Türkiye'nin zincirlerini kırdığını ekrana yansıtan 50 yıllık sembolik yolculukta, ASELSAN'ın telsiz sistemleriyle başlayan ve Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE ile zirveye ulaşan kararlı adımlarına yer veriliyor.

Cephe hattında emin adımlarla hedefine yürüyen asker, aynı zamanda ASELSAN'ın telsiz üretimiyle başladığı ve alanında en iyi 700'den fazla ürüne ulaşan yolculuğunun her adımındaki kararlılığı da temsil ediyor. Filmde kahraman Mehmetçik’in teknolojide tam bağımsızlık hayalinin ASELSAN'ın mühendislik gücüyle zaman içinde nasıl gerçeğe ve milli teknolojilere dönüştüğü çarpıcı bir şekilde izleyiciye yansıtılıyor.

Türkiye'nin teknolojide tam bağımsızlığa kavuşması için yola çıkan ASELSAN, dünyanın en büyük 43'üncü savunma sanayi şirketi olarak 13 bin nitelikli çalışanıyla aynı hedef doğrultusunda ilerliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssüne imza atan ASELSAN, 1975’te başlayan tam bağımsızlık yolculuğunda hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.