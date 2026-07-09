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Savunma
TRT Haber 09.07.2026 13:56

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı: 3 adet E-ZPT daha envantere katıldı

MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında MKE, Türkiye’nin ilk Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısının (E-ZPT) teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Gerçekleştirilen zorlu saha testlerini başarıyla geçen 3 adet E-ZPT Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın silahlı kuvvetlerin envanterine dahil edilmesi planlanıyor.

E-ZPT zorlu testleri başarıyla geçti

MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernize edilmesiyle geliştirilen E-ZPT, muharebe sahasında karşılaşılacak gerçek senaryolar simüle edilerek, birçok zorlu teste tabi tutuldu. Zırhlı araç kalifikasyon sürecinde, 3.000 kilometre dayanıklılık, 1.600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize testlerini başarıyla geçti.

Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme gibi testlerin yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk havalarda kusursuz performans gösteren E-ZPT; şoför, komutan, nişancı ve 4 mürettebatla birlikte 7 personel taşıyabiliyor.

Yüzde 100 elektrikli 

Altında MKE mühendislerinin imzası bulunan E-ZPT çevreye duyarlı teknolojiyi ve üstün güvenlik anlayışını bir araya getiriyor. Dahili pil paketiyle 150 kilometre, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile çıkan E-ZPT, 0’dan 50 kilometre/saat hıza 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. Hızlı şarj ile yüzde 20’den yüzde 80’e 1,5 saatte şarj edilebiliyor.

Yüksek güvenlikli batarya yapısı ile modern savunma ihtiyaçlarına etkin çözüm sunan E-ZPT, düşük bakım ve onarım maliyetinin yanı sıra farklı tiplerdeki faydalı yüklerle de tam uyumlu çalışabiliyor.

Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi ile daha düşük akustik ve termal iz bırakan zırhlı araç, tam dolu kapasiteyle yaklaşık 15 ton ağırlığa ulaşırken, 2 buçuk ton faydalı yük taşıyabiliyor. Son teknoloji ile donatılan araçta 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi de yer alıyor.
 

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