Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2026 14:20

Ürdün: İran’dan topraklarımıza füze saldırıları düzenlendi

Ürdün ordusu, İran’dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiğini bildirdi.

Ürdün: İran’dan topraklarımıza füze saldırıları düzenlendi

Ürdün ordusundan İran'ın füze saldırısına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran’dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiği belirtildi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve Devlet İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, füzelerin müdahale ile etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin karşı karşıya kalabileceği her türlü tehdide karşı tam hazırlık içinde olduğunu vurgulayan Mumeni, ülkenin güvenliği ve vatandaşların emniyetini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Mumeni, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara yetkili makamların talimatlarına uymaları, bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları ve asılsız haberleri yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

ABD'den vatandaşlarına güvenli yerlere sığının çağrısı

ABD'nin Amman Büyükelçiliği ise yayımladığı yazılı açıklamayla Ürdün hava sahasında füze, roket ve insansız hava araçlarının (İHA) tespit edildiğini açıklayarak, ülke genelindeki tüm vatandaşlarına derhal sığınaklara geçmeleri ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde acil güvenlik uyarısı yaptı.

Açıklamada, durumun incelendiği ve gerektiğinde ek bilgi sağlanacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, 1 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bahreyn ordusu ise İran'dan düzenlenen hava saldırılarının engellendiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İran Ürdün
Sıradaki Haber
İran: Buşehr Nükleer Santralinin çevresi ABD tarafından hedef alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Zelenski: Rusya'daki bazı petrol tesislerine saldırılar düzenledik
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği
15:12
LGS tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuz
15:04
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:44
Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verildi
14:34
Filistin Ulusal Konseyi: İsrail'in, Filistin'in vergi gelirlerine el koyması korsanlık
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının cenazeleri Potoçari'ye uğurlandı
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının cenazeleri Potoçari'ye uğurlandı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı: 3 adet E-ZPT daha envantere katıldı
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı: 3 adet E-ZPT daha envantere katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ