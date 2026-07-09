İran: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların "açık bir savaş suçu" olduğu, İran halkının ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin son 48 saatte, Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı ileri sürülen olayları gerekçe göstererek düzenlediği saldırıların, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının da ihlali niteliğini taşıdığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin açıklamalarını da eleştiren Bakanlık, bu tarz yaklaşımların savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakata bağlı kalınmadığının açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Tahran-Meşhed demir yoluna saldırı

ABD'nin Tahran-Meşhed demir yoluna düzenlediği saldırı nedeniyle bu güzergahtaki yolcu treni seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Teknik ekiplerin olay yerine sevk edildiği, hattın en kısa sürede yeniden hizmete açılması için çalışmaların devam ettiği duyuruldu.