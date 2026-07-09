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Dünya
AA 09.07.2026 11:24

Almanya Başbakanı, ülkesinin ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacağını duyurdu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun birlik ve caydırıcılık açısından güçlendiğini belirterek ülkesinin, ABD'den Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını ve bunların ülkede konuşlandırılacağını söyledi.

Almanya Başbakanı, ülkesinin ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacağını duyurdu

Merz, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nin beklentilerinin ötesinde olumlu sonuçlarla tamamlandığını ifade ederek, İttifak'ın "birlik içinde, güçlü ve özgüvenli" olduğunu dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönünde ortak irade ortaya koyduğunun altını çizen Merz, Almanya'nın savunma harcamalarını, hedeflenen süreden önce gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine çıkaracağını belirtti.

Savunmaya ayrılan kaynakların gerekliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merz, "Özgürlük ve barış içinde yaşamazsak en iyi sosyal güvenlik sisteminin bile bir anlamı olmaz." dedi.

Almanya, uzun menzilli füzeler konusunda Türkiye ile iş birliği imkanlarını araştırıyor
Almanya, uzun menzilli füzeler konusunda Türkiye ile iş birliği imkanlarını araştırıyor

ABD ile NATO Zirvesi kapsamında varılan mutabakata da değinen Merz, Almanya'nın, ABD'den Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını ve bu füzelerin ülkede konuşlandırılacağını söyleyerek, "Böylece savunmamızdaki önemli bir stratejik boşluğu kapatıyoruz. Aynı zamanda kendi Avrupa sistemlerimizi geliştirmek ve Avrupa'da konuşlandırmak için de çalışacağız." ifadelerini kullandı.

NATO'nun transatlantik bir ittifak olmaya devam edeceğini vurgulayan Merz, Avrupalı ülkelerin güvenliklerini başkalarına bırakamayacağını belirterek "Kendi güvenliğimizden öncelikle biz sorumluyuz." diye konuştu.

Merz, Almanya'nın savunma sanayisini de güçlendirmeyi hedeflediğini aktararak, Kanada'nın Alman ve Norveçli şirketlerden oluşan konsorsiyuma 12 denizaltı siparişi vermesinin, ülke tarihinde savunma sanayisi alanındaki en büyük uluslararası ihracat anlaşmalarından biri olduğunu ve bunun uzun yıllar boyunca binlerce kişiye istihdam sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmasında hükümetin ekonomi, vergi, emeklilik ve sağlık alanlarında kapsamlı reformlar hazırladığını da anlatan Merz, Almanya'nın karşı karşıya olduğu güvenlik ve ekonomik sorunların ancak yapısal reformlarla aşılabileceğini kaydetti.

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