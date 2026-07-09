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Dünya
AA 09.07.2026 13:40

Katil İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ile 17 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1092 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 507 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bin 118'e, yaralı sayısının ise 173 bin 615'e yükseldiği kaydedildi.

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