2013 yılında Otokar ürün ailesine eklenen Cobra II 4x4 zırhlıları, Türkiye’de ve dünyanın 15 ülkesinde görev alan Cobra ürünlerinin yeni modeli olarak görücüye çıktı.

Yüksek hareket kabiliyetine sahip Cobra II, Cobra’ya kıyasla daha yüksek taşıma kapasitesine ve daha geniş bir iç hacme sahip olarak tasarlandı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni versiyonu mayına karşı korumalı

Son olarak, Cobra II'nin güncel ve gelecek tehditlere karşı mayına karşı korumalı araç (MRAP) versiyonu geliştirildi.

Cobra II MRAP ile kullanıcıların yüksek balistik ve mayın koruma ile yüksek taşıma beklentileri karşılanıyor.

Riskli bölgelerde yüksek beka

Riskli bölgelerde yüksek beka kabiliyeti sağlayan Cobra II MRAP balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı tehditlerine karşı üstün koruma sunuyor.

Araç tabanındaki mayın kalkanı sayesinde üstün mayın koruması ile kayıp yaşanmasının önüne geçilebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Daha az fark ediliyor

Yalnızca stabilize yollarda değil, arazide de üstün bir hareket kabiliyeti sunan Cobra II MRAP, daha düşük bir silüete sahip olması nedeniyle de daha az fark ediliyor.

11 kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip araç, kullanıcı gereksinimlerine uygun olarak 3 veya 5 kapılı olarak yapılandırılıyor.