Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar TB2'yi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar anlattı.

"Bayraktar TB-2'yi durduramadılar"

Karabağ'da, Rus harp sistemlerinin Bayraktar'ı durdurmakta başarısız olduğunun altını çizdi:

"Bayraktar TB-2'yi 1 saat dahi durduramadılar. Karabağ zaferinde gördünüz, 50'den fazla hava savunma sistemi 140 civarı tank, yüzlerce çok namlulu roketatar SİHA'lar sayesinde imha edildi"

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"İsrail yakından takip ediyor"

Haluk Bayraktar, İsrail'in Türk hava sistemlerini yakından takip ettiğini de söyledi.

Heronları üreten firmanın, Baykar'ı daha kimse bilmezken, 2004'te kendilerine ortaktık teklif ettiğini açıkladı.

NASA'dan Baykar'a transfer

İnsansız hava araçlarını geliştirme çalışmalarının sürdüğüne değinen Bayraktar, NASA’nın Mars’a inen aracının geliştirilmesinde görevli bir Türk mühendisin de kendi ekiplerine katıldığı söyledi.

Bayraktar, "Curiosity'nin radar altımetresini bir Türk tasarladı ve o Türk şu an Türkiye'de Baykar'da danışman. Bilen yoktur" dedi.

[Fotoğraf: AA | Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar]

Yeni SİHA için çalışmalar sürüyor

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yeni bir SİHA üzerinde çalıştıklarını şu sözlerle duyurdu:

"TCG Anadolu için hedefimiz 1 yıl gibi bir sürede Anadolu'ya otomatik iniş yapacak başarıyla ve kalkış yapabilecek bir SİHA tasarlamak"