Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76MH’nin Mehmetçik’in terörle mücadelesini kolaylaştırmak için hafifletildiği açıklandı.

“Bakanlığımız bağlısı MKE Kurumu tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü” notuyla paylaşılan videoda, MPT-76MH’nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik’in silahı kullandığı görüntülere yer verildi.