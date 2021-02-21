Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 14:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hafifletilen Milli Piyade Tüfeği Mehmetçik’in kullanımına hazır
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76MH, Mehmetçik için daha hafif hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76MH’nin Mehmetçik’in terörle mücadelesini kolaylaştırmak için hafifletildiği açıklandı.
“Bakanlığımız bağlısı MKE Kurumu tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü” notuyla paylaşılan videoda, MPT-76MH’nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik’in silahı kullandığı görüntülere yer verildi.
Bakanlığımız bağlısı MKE Kurumu tarafından %100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü... @MKEKresmi pic.twitter.com/SMjzPACGJN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2021
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