Cumurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62’nin geliştirilmesinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Paylaşımda, “Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız” notuna yer verildi.

Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor.



Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız.



@SarsilmazSilah pic.twitter.com/ttJpXEDzed