Makineli tüfekte dışa bağımlılık sona eriyor: PMT 7,62 yolda
Türkiye’nin makineli tüfekteki dışa bağımlılığını sona erdirecek ‘PMT 7,62’nin geliştirme faaliyetlerine devam ediliyor.
Cumurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62’nin geliştirilmesinin sürdürüldüğünü açıkladı.
Paylaşımda, “Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız” notuna yer verildi.
Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 21, 2021
Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız.
@SarsilmazSilah pic.twitter.com/ttJpXEDzed
Türk savunma sanayii firmalarından SARSILMAZ tarafından geliştirilen tüfek, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine sunulacak.
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