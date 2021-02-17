Türk İHA ve SİHA'larının başarıları son olarak İngiliz Telegraph Gazetesi'nde yer aldı. Türk SİHA'ları ile savaş alanında hızlı başarı elde edildiğine dikkati çekildi.

Savunma editörü Con Coughlin yazısında dünyada değişen çatışma koşullarını ele aldı.

İngiliz ordusunda modernizasyona gidilmesi gerektiğini vurguladı. Bunu anlatırken, Azerbaycan örneğini verdi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Coughlin "Azerbaycanlılar, Ermeni mevzilerinin üstesinden gelmek için birlik göndermek yerine, Türk Bayraktar uçaklarını kullanarak hedeflerine ulaştı" sözleriyle Türkiye'yi örnek gösterdi.

Türk İHA ve SİHA'larının yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğini vurguladı.

İngiliz gazeteci, Türk hava gücünün Libya'daki başarısını da ele aldı. SİHA'ların, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla kullanıldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İngiliz bakanın Türk SİHA'larına ilgisi

Yazıda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın önceden yaptığı bir açıklamaya da yer verildi.

İngiliz bakanın Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarısından çok etkilendiği,

bunun üzerine orduda SİHA programının geliştirilmesi talebinde bulunduğu ifade edildi.