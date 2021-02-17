ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın 2009 yılına kadar sahibi olduğu Atlantic City'deki oteli yıkıldı.

Üç bin dinamit kullanılarak patlatıldı, saniyeler içinde yerle bir oldu. 1984 yılında hizmete giren otel, 2014 yılında finansal krize girdi.

2014 yılından bu yana kapalı olan 32 katlı otel yapısal durumu kötü olduğu için yıkıldı.

Trump'ın, 2009 yılında işletme ile bağlantısını kesmesinin ardından otel 2016 yılında bir başka yatırımcı tarafından satın alındı.