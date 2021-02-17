Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, 22 Şubat'tan itibaren bölgeler, salgının durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılacak.

Bölgelerde vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanacak.

En hafif tedbirlerin uygulanacağı yeşil bölgede karantina kapsamında restoran ve kafeler 24.00'e kadar çalışabilirken, spor müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınabilecek.

En sert tedbirlerin uygulanacağı kırmızı bölgede ise alışveriş merkezi, restoran ve kafeler kapalı olacak, ilkokul ve kreşler hariç eğitim uzaktan devam edecek.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 286 COVID-19 vakasına rastlanmıştı.