Başkent Üsküp'teki Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği'nin mobil kısmında başlayan aşılama programının ilk aşamasında, salgınla mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanları aşılanacak.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, COVID-19'a karşı bağışıklık kazandırma sürecinin bugün resmen başladığını açıkladı.

Kayıt yaptıran 4 bin sağlık çalışanı aşılanacak

Pfizer yetkilileriyle 16 Şubat'ta yaptıkları görüşmede gelecek hafta yaklaşık 4 bin doz aşının ülkeye ulaştırılacağının kendilerine söylendiğini aktaran Filipçe, bununla ilk aşamada kayıt yaptıran 4 bin sağlık çalışanının aşılanacağını vurguladı.

Vatandaşları bilinçlendirmek için kampanya başlatacaklarını belirten Filipçe, Sırbistan'dan gelen ilk grup aşılarla aşılanmama kararı aldığını, zira COVID-19 hastalarıyla mücadele eden meslektaşlarının sırasını almak istemediğini söyledi.

Ülkede ilk aşıyı vurduran Dr. Dobrinka Naumova-Yovanovska, kendini iyi hissettiğini belirterek herkese aşılanma konusunda çağrı yaptığını, zira aşılanmanın virüsten korunmanın tek yolu olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın söz verdiği 8 bin doz aşının 4 bin 680'i teslim edildi

Bu arada, 14 Şubat Pazar günü Sırbistan'ın Kuzey Makedonya'ya söz verdiği 8 bin doz aşıdan 4 bin 680'i ülkeye ulaşmış, aşıların teslimi için Tabanovtse Sınır Kapısı'nda yapılan törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev katılmıştı.

Yetkililer, Sırbistan'dan gelen bu dozların başta bulaşıcı hastalıklar klinikleri ile Üsküp'teki Kovid-19 merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına ayrıldığını, ardından ülkenin diğer şehirlerindeki doktorların da aşılanacağını duyurmuştu.

200 bin doz Çin aşısı gelecek

Kuzey Makedonya'daki yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) da dahil olmak üzere aşıların "yakında" ülkeye ulaşacağını ifade etmiş, son olarak şubat sonuna kadar 200 bin doz Çin aşısının ülkeye geleceği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 3 bin 3 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 456 kişiye de COVID-19 tanısı kondu.

88 bin 301 kişi sağlığına kavuştu.