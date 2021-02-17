Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Prens Philip hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Buckingham Sarayı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
"Edinburgh Dükü, kendisini iyi hissetmediği için, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbir amacıyla salı akşamı Londra'daki King Edward VII Hastanesine yatırıldı."
99 yaşındaki Philip'in rahatsızlığının COVID-19 ile ilgili olmadığı ifade edildi.
Etiketler: İngiltere
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