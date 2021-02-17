Buckingham Sarayı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Edinburgh Dükü, kendisini iyi hissetmediği için, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbir amacıyla salı akşamı Londra'daki King Edward VII Hastanesine yatırıldı."

99 yaşındaki Philip'in rahatsızlığının COVID-19 ile ilgili olmadığı ifade edildi.