Hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış yapabilecek. Asker ve polisin yeni gözdesi olacak.

Özgün ve yerli makineli tüfek SAR 762 MT'nin seri üretimi için geri sayım başladı.

Yerli ve milli tüfekte 4 ayrı model

Yerli ve milli tüfek, Düzce'de üretilecek. SAR 762 MT'nin 4 ayrı modeli bulunuyor. Hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış kabiliyetine sahip.

Isınan namlu, yedek namluyla hızlı ve emniyetli şekilde değiştirilebiliyor. Böylelikle tüfek, ateş gücünden ödün vermeden muharebeye devam edebiliyor.

Güvenlik güçlerinin destekçisi

Bin 200 metreden uzun menzile sahip silahın ortalama ağırlığı ise 12 kilogram.

Makineli tüfek SAR 762 MT, hem güvenlik güçlerinin destekçisi olacak hem de dışa bağımlılığın önüne geçecek.