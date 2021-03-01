Kazakistan ordusu uluslararası silah ve teçhizat piyasasının araştırılması kapsamında Türkiye’de üretilen savaş modülüne sahip zırhlı muharebe aracını test etti.

Karagandı eyaletindeki "Spassk" eğitim sahasında gündüz ve akşam saatlerinde yapılan denemelerde, Arma 8×8 zırhlı muharebe aracı ile Nefer uzaktan komutalı savaş modülünün özellikleri incelendi.

Ülkedeki sert kış koşulları dikkate alınarak tasarlanan Türk yapımı Nefer silah modülü uzaktan komutalı savaş sistemi ve termal görüntüleme kamerası sayesinde, gece ateş açmaya ve hedeflere etkili şekilde müdahale etmeye imkan sağlıyor.

Daha önce yapılan açıklamada, Arma 8×8 zırhlı muharebe aracının NATO standartlarına uygun özelliklere sahip olduğu ve Otokar şirketi tarafından özelliklerinin incelenmesi için Kazakistan’a ücretsiz olarak teslim edildiği belirtilmişti.

Aselsan üretimi Nefer uzaktan komutalı stabilize silah sistemi; uzaktan komuta yeteneği, otomatik hedef tespit ve takibi, otomatik balistik uygulama, yüksek vuruş hassasiyeti gibi özelliklere sahip.