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Savunma
AA 27.07.2025 13:09

Türk savunma sanayisinden 3 ülkeye mühimmat üretim hattı ihracatı

Türk savunma sanayisindeki mühimmat üretim hattı kurulum kabiliyetiyle 3 ülkeye ihracat gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayisinden 3 ülkeye mühimmat üretim hattı ihracatı
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde teknoloji transferi (mühimmat ve silah üretim hattı kurulumu), teknik yardım, danışmanlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yürüten Mediterranean Defence Technology (MDT), sahip olduğu kabiliyetleri IDEF 2025'te sergiledi.

MDT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, IDEF 2025'i Türk savunma sanayisi açısından çok değerli bulduklarını söyledi.

Türk savunma sanayisinden 3 ülkeye mühimmat üretim hattı ihracatı

Fuar vesilesiyle Türk savunma sanayisinin nereden nereye geldiğinin çok iyi gözlemlendiğini ifade eden Doğan, "Bu da bize çok büyük gurur veriyor. Türk savunma sanayisinde çok oyuncu var. Biz de MDT olarak öncelikle yurt içinde ve dışında mühimmat hatlarının kurulumunu yapıyoruz. Teknik ekibimiz çok sağlam, çok kıymetli; çok değerli isimler var. Yurt içinde bununla alakalı bir fabrika kurulumunu yaptık. Şimdi de yurt dışında 3 ülkenin hat kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Bu 9x19'dan başlıyor, 5,56x45, 7.62x51, 7.62x39, 12,7, 20, 30, 40 milimetre mühimmatlara kadar anahtar teslim fabrikaların kurulumlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Yurt dışı projelerini bitirdikten sonra çok özel sürprizle Türkiye'de yeni ve önemli bir fabrika kurulumu gerçekleştireceklerini bildiren Doğan, "Burada bunun müjdesini vermiş olmak istiyorum. Biraz sürpriz olursa bizim açımızdan daha iyi olur. Ama çok güçlü bir şekilde oyuna dahil olarak devam edeceğiz." dedi.

Mühimmat hat kurulumu yapacakları ülkelere ilişkin soruları yanıtlayan Doğan, kurulum yapacakları ülkelerden bir tanesinin Türk Cumhuriyeti, diğer ikisi de Orta Doğu bölgesinde olduğunu söyledi.

Türk savunma sanayisinden 3 ülkeye mühimmat üretim hattı ihracatı

Dünyada bölgesel savaşların arttığına, stratejik düşünmek gerektiğine işaret eden Fatih Doğan, şunları kaydetti:

"Oyunu akıllı kurmak lazım. Her ülke de kendi gücünün farkında olmak ve savunma sanayisine daha çok yatırım yapmak istiyor. Yoksa silahı yapıyorsunuz ama mühimmatı bulamıyorsunuz, mühimmatı yapıyorsunuz silahı bulamıyorsunuz. Eski Türkiye'ye baktığımızda mühimmatı, silahı dışarıdan alan bir Türkiye'yi görürken bugün kendi silahını, mühimmatını üreten bir pozisyona geçmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğinde 'güçlü Türkiye'nin' nasıl oluştuğunu da çok ciddi manada görüyoruz. Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz. Oyun kurulan değil oyun kuran pozisyonunda olmaya devam edeceğiz."

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