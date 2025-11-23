Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 23.11.2025 19:34

Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı.

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, ABD, Fransa ve Polonya'nın da yer aldığı Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan 14 ülkeden 30 kişilik askeri ve diplomatik heyetlerin katıldığı programda, canlı test atışı yaptı.

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs savunması ve deniz platformu korumasına yönelik geliştirilen Tolga, ikinci test atış faaliyetinde 8 farklı senaryoda, saldırı gerçekleştiren düşman dronlarını imha etti.

Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı

"Soft-kill" senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu, mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra "jammer" vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirildi.

"Hard-kill" senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 milimetre, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 milimetre ve 20 milimetre silah sistemleri ile belirlenen dron ve sabit kanatlı insansız hava araçları, MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile vuruldu.

Atış faaliyetinin ardından, yabancı ülke heyetleri, Tolga Yakın Hava Savunma Sisteminin bileşenlerini yakından inceledi.

ETİKETLER
Savunma Sanayii MKE Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
KOBİ’lere finansman destekleri sürüyor
18:23
TRT Bil Bakalım’dan “Taşacak Bu Deniz” dizisine özel etkinlik
19:33
İletişim Başkanı Duran: G20 temasları kıymetli sonuçlar ortaya koydu
17:39
Güney Afrika'da düzenlenen G20 Zirvesi sona erdi
17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'dan ayrıldı
16:56
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ