Savunma
AA 20.11.2025 11:15

LEVENT'ten ilk atışta tam isabet

Roketsan tarafından geliştirilen LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk kez gerçek bir hava hedefine yönelik atış icra edip tam isabetle vurdu.

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, LEVENT sistemine yönelik çalışmalarda önemli bir eşik aşıldı.

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen ilk arayıcılı güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu. İlk kez hava hedefine yönelik atış gerçekleştiren LEVENT, savunma hattında kritik bir bileşeni olarak görev alacak.

LEVENT, deniz platformlarının öz savunmasını güçlendirmek amacıyla tasarlandı.

Sistem, su sathına yakın uçan ses altı ve ses üstü gemisavar mühimmatlarının yanı sıra uçak, helikopter, İHA ve SİHA gibi çeşitli tehditlere karşı etkili koruma sağlıyor.

LEVENT'ten ilk atışta tam isabet

Savaş ortamında karşılaşılabilecek yoğun karıştırma ve elektronik harp taarruzlarına dayanıklı mimarisiyle dikkat çeken sistem, yüksek miktarda güdümlü mermi taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

LEVENT, yeni inşa edilecek su üstü platformlara entegre edilebildiği gibi mevcut gemilere de uyarlanabiliyor. Hibrit arayıcı başlık, parçacık etkili harp başlığı, yaklaşma sensörü ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde zorlu koşullarda dahi etkin görev yapabiliyor.

Atıcı sistem üzerinde yer alan radar ve elektro-optik bileşenlerle hedef tespiti, takibi, tehdit değerlendirmesi, angajman ve imha görevlerini eş zamanlı olarak gerçekleştiren LEVENT, Türkiye'nin deniz hava savunma katmanında kritik bir bileşen olarak önemini artırmaya devam ediyor.

