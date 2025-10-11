STM'nin milli İHA'ları Ateş Serbest Tatbikatı'na damga vurdu

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest Tatbikatı-2025, Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde, STM’nin milli taktik İHA sistemleri büyük ilgi gördü.

STM, sürü zekasına sahip İHA sistemleriyle oyun değiştirici kabiliyetini tatbikatta gözler önüne serdi. 12 adet İHA platformundan oluşan KARGU sürüsü, tek bir operatörün komutuyla otonom olarak kalkış yaptı ve görev bölgesine intikal etti.

Kendi aralarında haberleşen KARGU'lar, üç farklı formasyondaki görev uçuşunun ardından belirlenen hedefe sürü saldırısını başarıyla tamamladı. Böylece STM'nin sürü dron kabiliyeti Ateş Serbest Tatbikatı kapsamında ilk kez sahada sergilendi.

STM, daha önce 2023 yılında Kars'ta gerçekleştirilen Haydar Aliyev Tatbikatı'nda da 6 adet KARGU'dan oluşan otonom sürü İHA görevini başarıyla gerçekleştirmişti.

KarguFPV fiber-optik versiyonu ile sahada

STM'nin milli kamikaze dron çözümü olan ve bu yıl sahaya sürülen KarguFPV de tatbikatta ilk kez görev aldı. Fiber-optik kablolu versiyonu ile sahada yer alan KarguFPV, elektronik harp ortamındaki karıştırıcılardan etkilenmeden güvenli ve kesintisiz görüntü-kontrol bağlantısı sağlayarak sahadaki dayanıklılığını kanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2018 yılından beri envanterinde yer alan, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU da anti-personel harp başlığı ile belirlenen hedefe dalış yaparak hedefi tam isabetle vurdu.

Tatbikatta açılan savunma sanayisi sergi alanında, askeri heyetlere ve davetlilere STM'nin en yeni taktik İHA sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan KARGU, Gözcü İHA TOGAN ve Mühimmat Bırakan İHA BOYGA'nın yanı sıra, Çoklu Mühimmat Bırakan BOYGA-B, Akıllı Mühimmat TUNGA, Sabit Kanatlı Vurucu İHA ALPAGU, dikey iniş-kalkış kabiliyetine sahip yeni nesil STM VTOL İHA ve KarguFPV sistemler tatbikata katılan heyetler tarafından yakından incelendi.

Otonom haberleşme ve gerçek zamanlı hedef paylaşımı

Şirket, geliştirdiği milli İHA sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor.

STM sürü sisteminde taktik İHA'lar, birbirileri arasında haberleşebiliyor, hedef önceliklendirme ve hedef paylaşımı yaparak, sürü saldırısı icra edebiliyor.

STM'nin sahip olduğu özgün algoritmalar ve yazılımlar sayesinde, farklı sınıflardaki İHA'lar gerçek zamanlı olarak birbirleriyle haberleşebiliyor, hedef tespiti yapabiliyor, görev paylaşımı ve rota optimizasyonu gerçekleştirebiliyor.

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan KarguFPV Kamikaze Dron, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek üzerindeki anti-personel veya zırh delici mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor.

10 km görev menzili, 20 dakikanın üzerinde kamikaze modu ile havada kalma süresine sahip olan KarguFPV, saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor.