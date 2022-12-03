Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ait görüntüler paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar KIZILELMA ilk uçuşa geri sayımda" ifadelerini kullandı.

İlk uçuş 2023'te

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.