Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 10.04.2025 17:11

Savunma sanayisii ürünleri, Hırvatistan'daki görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi firmaları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan Adriyatik Savunma ve Havacılık Fuarı ASDA-2025'e katıldı.

Savunma sanayisii ürünleri, Hırvatistan'daki görücüye çıktı

Zagreb Arena'da 8 Nisan'da başlayan ve bugün sona erecek fuarda Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkeden savunma sanayi şirketi yer aldı.

Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ve Baykar'ın yanı sıra birçok firmanın ürünleri ilgi gördü.

Savunma sanayisii ürünleri, Hırvatistan'daki görücüye çıktı

Birçok savunma anlaşması ve iş görüşmesinin gerçekleştirildiği fuarda dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji vurgusu ön plana çıktı.

Fuar kapsamında birçok atölye çalışması yapılırken, savunma alanında uzman isimlerin katıldığı paneller de düzenlendi.

ETİKETLER
Hırvatistan Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Türk savunma sanayii Endonezya'da işbirliklerini çeşitlendirmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Yapay zeka da insan gibi yanılıyor: ChatGPT’nin önyargıları ortaya çıktı
17:35
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilaç stoklarının "acil artırılması" çağrısı yaptı
17:32
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yeni iddianame
17:23
DSÖ: Geçen hafta Gazze'deki BM misyonlarının yüzde 75'i engellendi veya reddedildi
17:13
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı onarıldı
17:06
Minguzzi ailesini tehdide soruşturma
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ