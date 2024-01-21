Sarsılmaz, "yerli ve milli" silahları SHOT Show 2024'te sergileyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dünyanın en kapsamlı, büyük ve prestijli buluşması olan 46. SHOT Show, 23-26 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek.

Sarsılmaz, bu yıl da Türkiye'yi temsilen fuardaki yerini alacak. 150 yılı bulan tecrübesiyle uluslararası birçok arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden şirket, hem Sarsılmaz hem de SARUSA olarak iki ayrı stantta sektör temsilcileri ve bireysel kullanıcıların karşısına yeni ve kullanıcı deneyimleriyle yeniden tasarlanıp geliştirilen silahlarıyla çıkacak.

Sektörün her yıl heyecanla beklediği, avcılık ve atıcılıkta trendlerin belirlendiği fuarda Sarsılmaz ve SARUSA, 9 askeri tüfek, 6 av tüfeği ve 62 tabanca modelini sergileyecek.

Tabancaların büyük ilgi görmesi bekleniyor

Sarsılmaz, piyade tüfekleri, av tüfekleri ve tabanca modelleriyle iddiasını ortaya koyacak.

Şirket, SHOT Show 2023'te SAR9 Compact X modeliyle sektörün en prestijli yayın organları tarafından "yılın en iyi tabancası" seçilmişti. Sarsılmaz ve SARUSA stantlarında yer alacak başta SAR9 olmak üzere, SAR9 SOCOM, SAR9 SC GEN2 ve K12 SPORT tabancaların da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Ağır makineliler de podyumda olacak

Sarsılmaz, hafif silahlarının yanı sıra yerli mühendislikle üretilen ağır silahları da fuarda sergileyecek. Hürkuş-C'ye entegre çalışmaları devam eden ağır makineli tüfek SAR 127 MT ve makineli tüfek SAR 762 MT Las Vegas'ta sergilenecek.

Milli savunma sanayi projelerinin en önemli paydaşlarından olan Sarsılmaz, ABD'de sergileyeceği ağır makinalı silahların yanı sıra kara, hava ve deniz kuvvetleri için 20 ve 25 milimetre toplar da üretiyor.

Bu alandaki ithalatı bitirmek üzere geliştirilen sistemlerden 20 milimetre top, ATAK helikopterleri ile çeşitli kara, deniz ve hava platformlarında kullanım alanına sahip. TUSAŞ ve Sarsılmaz ortaklığı ile üretilen 25 milimetre kara topu ise zırhlı muharebe araçları başta olmak üzere kara unsurları için geliştirildi.

İki büyük stantta "Sarsılmaz Show"

SHOT Show, 74 bin 322 metrekareyi aşan toplam sergi alanıyla 100'den fazla ülkeden katılacak sektör profesyonellerine ve bireysel kullanıcılara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Alanında dünyanın en büyük ticari buluşması olarak gösterilen fuarda, 4 gün boyunca 2 bin 500'den fazla katılımcı şirket, Amerika ve diğer pazarlara ulaşma hedefi doğrultusunda on binlerce ürünü sergileyecek.

2024'ün yeniliklerinin duyurulacağı fuarda, ateşli silahlar, mühimmat, silah kasaları, kilitler, kılıflar, optikler, atış poligonu ekipmanları, eğitim ekipmanları ve av aksesuarları gibi ürünler tanıtılacak.

Sarsılmaz ve Sarsılmaz'ın bayrağını ABD'de dalgalandıran SARUSA de fuarda 2 ayrı ve büyük stantla yerini alacak. Sarsılmaz 12837, SARUSA ise 12838 numaralı stantta katılımcılar ile buluşacak.